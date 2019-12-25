В Петербурге начался сезон ледокольной проводки судов

В гавани города будет действовать особый порядок движения судов.

В среду, 16 декабря, в Петербурге стартовал сезон ледокольной проводки судов. Соответствующее распоряжение подписал капитан порта Александр Волков.

Сезон открыли из-за образования льда в Невской губе, Кронштадтском корабельном фарватере и Петербургском морском канале. Планируется, что ледоколы пробьют ледяной покров, чтобы остальные судна могли курсировать по акваториям.

Ледоколы начнут работать на подходах к портам Петербурга с 8:00 утра.

Ранее мы сообщали о том, что синоптики предупредили горожан о гололедице в среду.

Фото: Piter.TV