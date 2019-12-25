Синоптики предупредили горожан о гололедице в среду

Ожидаются осадки в виде снега.

В среду, 16 декабря, в Петербурге ожидается облачная погода с осадками в виде снега, мокрого снега и снега с дождем. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха ночью опустится до -2 градусов, а днем воздух прогреется до +2. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный. Атмосферное давление будет понижаться.

В Ленобласти так же ожидают осадки в виде снега, мокрого снега. В восточных районах региона – сильный снег, в отдельных районах возможен гололед и налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью опустится до -5 градусов, а днем от -3 до +2.

Ранее мы писали, что дорожные предприятия города готовятся к ночному снегопаду.

Фото: Piter.TV