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Синоптики предупредили горожан о гололедице в среду
Сегодня, 22:22
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smirenny

Синоптики предупредили горожан о гололедице в среду

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Ожидаются осадки в виде снега.

В среду, 16 декабря, в Петербурге ожидается облачная погода с осадками в виде снега, мокрого снега и снега с дождем. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха ночью опустится до -2 градусов, а днем воздух прогреется до +2. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный. Атмосферное давление будет понижаться.

В Ленобласти так же ожидают осадки в виде снега, мокрого снега. В восточных районах региона – сильный снег, в отдельных районах возможен гололед и налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью опустится до -5 градусов, а днем от -3 до +2. 

Ранее мы писали, что дорожные предприятия города готовятся к ночному снегопаду.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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