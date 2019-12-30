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Дорожные предприятия города готовятся к ночному снегопаду
Сегодня, 21:20
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smirenny

Дорожные предприятия города готовятся к ночному снегопаду

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Снегопад обещают в ночь на среду.

Петербургские синоптики предупредили горожан о сильном снегопаде. Вероятно, он начнется около пяти утра и продлится весь день в среду.

Дорожные службы начали подготовку к предстоящему снегопаду с вечера, рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству. Так, например, тротуары и проезжую часть обрабатывают специальными солевыми растворами – это поможет предотвратить образование наледи. Кроме того, число техники и дворников увеличат для уборки во время снегопада. Особое внимание уделят территориям у станций метро, общественных остановок, пешеходных переходов, тротуаров и перекрестков.

Ранее мы писали, что рыбакам, вышедшим на лед Финского залива, выписали первые штрафы.

Фото: Piter.TV

Теги: ночной снегопад, снегопад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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