Рыбакам, вышедшим на лед Финского залива, выписали первые штрафы

Выходить на лед запрещено до 15 января.

Во вторник, 15 декабря, в Петербурге выписали первые штрафы зимним рыбакам, которые вышли на лед, несмотря на запрет властей. Об этом сообщили в Смольном.

Сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности поймали нарушителей на южном берегу Финского залива и составили несколько административных протоколов. Специалисты на дежурстве используют катера на воздушной подушке, чтобы предотвратить трагедии. Помимо выписанных штрафов с нарушителями ведут профилактическую беседу и пытаются донести важную мысль: выход на лед в такое время все еще опасен для жизни. Большинство рыбаков сбегают, как только видят патруль.

Напомним, что в Петербурге запретили выходить на лед до 15 января. За выход на лед в запрещенный период возможно предупреждение или штраф в размере 1000-5000 рублей. Выезд на ТС на лед – штраф 1500-5000 рублей. Штраф для юридических лиц составляет 20 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба Смольного