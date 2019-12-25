Подрядчиком дублёра Приморского шоссе станет СК "Орион Плюс"

Максимальная цена контракта составит 1,731 млрд рублей.

Комитет по госзаказу Петербурга подвёл итоги тендера на строительство Южной улицы в Приморском районе. За трассу, которую называют дублёром Приморского шоссе, возьмётся ООО СК "Орион Плюс". Как выяснил Piter.TV из данных ЕИС, компания подпишет контракт с ГКУ "Дирекция транспортного строительства" (ДТС). Максимальная цена составит 1,731 млрд рублей.

Исполнителя работ нашли не с первого раза. Новые торги с ценой контракта в 1,481 млрд рублей были объявлены в мае, но оказались безрезультатными, поскольку заявки на участие не подала ни одна компания. Позже предложение подрядчику пришлось увеличить.



Отметим, что в этот раз ООО СК "Орион Плюс" стало единственным участником трогов.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть заключила контракт на строительство 6,5 км обхода Мурино и Нового Девяткино.

Фото: Piter.TV