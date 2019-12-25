Смольный решил вернуться к строительству дублера Приморского шоссе

Цена за несколько лет возросла на 600 млн рублей.

В администрации Петербурга хотят продолжить строительство Южной улицы в Лахте. Дорогу называют дублером Приморского шоссе. С начала строительства работы сильно подорожали. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Дирекция транспортного строительства объявила конкурс на завершение работ. Цена контракта составляет 1,48 млрд рублей. 4 года назад, когда был заключен первый контракт, цена составляла 868 млн рублей, то есть подорожание составило более 600 млн рублей. В итоги сроки начала работ несколько раз переносились, и в 2021 году контракт был расторгнут по причине сильного подорожания.

Подрядчик должен будет приступить к строительству в мае 2022 году и завершить его в сентябре 2024 года.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что ремонт Рыбацкого моста тоже подорожал.

Фото: Piter.tv