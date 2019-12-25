Ленобласть заключила контракт на строительство 6,5 км обхода Мурино и Нового Девяткино

Новый участок Пискрёвского проспекта необходим для разгрузки Токсовского шоссе.

Правительство Ленинградской области заключило контракт на строительство участка Пискарёвского проспекта, который будет служить Мурино и Нового Девяткино. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Протяжённость новой дороги составит 6,5 км. Она затронет объекты Ржевского полигона и будет примыкать к Северной столице у реки Охта.

Как заключили власти, объект необходим для разгрузки Токсовского шоссе. Он станет третьим в списке крупных трасс, возведённых за счёт федеральных инфраструктурных кредитов после развязки в Кудрово с Мурманским шоссе и продолжения реконструкции Колтушского шоссе.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть вошла в топ регионов-лидеров по масштабам помощи ДНР и ЛНР.

Фото: Правительство Ленобласти