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Ленобласть вошла в топ регионов-лидеров по масштабам помощи ДНР и ЛНР
Сегодня, 17:40
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Ленобласть вошла в топ регионов-лидеров по масштабам помощи ДНР и ЛНР

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Администрация Ленобласти представила Дорожную карту по восстановлению Енакиево.

Ленобласть вошла в список регионов-лидеров по помощи ДНР и ЛНР. Напомним, что губернатор региона Александр Дрозденко одним из первых подписал соглашение о сотрудничестве, пообещав поддержать город-побратим. 

Администрация Ленобласти представила Дорожную карту по восстановлению Енакиево в 2022 году. Город выделил 726,6 млн рублей на реализацию проекта. 

Ранее на Piter.tv: дети участников спецоперации на Украине получат бесплатные путевки в оздоровительные лагеря.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области 

Теги: дрозденко, ленобласть, политика, помощь днр и лнр
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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