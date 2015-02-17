Ленобласть вошла в топ регионов-лидеров по масштабам помощи ДНР и ЛНР

Администрация Ленобласти представила Дорожную карту по восстановлению Енакиево.

Ленобласть вошла в список регионов-лидеров по помощи ДНР и ЛНР. Напомним, что губернатор региона Александр Дрозденко одним из первых подписал соглашение о сотрудничестве, пообещав поддержать город-побратим.

Администрация Ленобласти представила Дорожную карту по восстановлению Енакиево в 2022 году. Город выделил 726,6 млн рублей на реализацию проекта.

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Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области