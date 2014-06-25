За строительство дорог на намывных территориях Васильевского острова возьмётся АО "Буер"

Компания стала единственным участником тендера на 5 млрд рублей.

В Петербурге определили подрядчика строительства дорожной сети на намывных территориях в западной части Васильевского острова. Контракт на 5 млрд рублей заключили с единственным участником конкурса АО "Буер". Об этом сообщило издание "Петербургский дневник".

Напомним, что в общей сложности на намыве предстоит построить около 15 км улично-дорожной сети, включая тротуары, остановки общественного транспорта, велодорожки и парковки. Проект призван решить транспортную доступность ЖК в южной части территории.

В ноябре 2025 года подрядчику необходимо сдать такие объектыю. как проспект Крузенштерна, улицу Лисянского, улицу Челюскина, бульвар Александра Грина, улицу Гончарова, улицу Айвазовского, Вилькицкий бульвар, улицу Чирикова.

Ранее мы сообщили о том, что в Смольном выбрали подрядчика для определения границ электродепо "Ладожское".

Фото: пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению