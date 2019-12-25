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В Смольном выбрали подрядчика для определения границ электродепо "Ладожское"
Сегодня, 9:37
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В Смольном выбрали подрядчика для определения границ электродепо "Ладожское"

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Стоимость работ оценили в 32 млн.

В Петербурге построят электродепо "Ладожское". Оно станет объектом кольцевой линии метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Ведомство подвело итоги конкурса на выбор проектировщика электродепо. Победителем стало ЗАО "Институт "Трансэкопроект".

Подрядчик должен установить границы территории, на которой построят и разместят будущий объект. Его площадь составит 29,5 га, а протяженность — 0,8 км.

Документация должна быть готова не позднее 22 ноября 2024 года. На работы выделили 32 млн рублей. 

В 2023 году на развитие транспортной системы направят 269,9 млрд рублей. 

Фото: КРТИ

Теги: подрядчик, электродепо ладожское
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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