В Смольном выбрали подрядчика для определения границ электродепо "Ладожское"

Стоимость работ оценили в 32 млн.

В Петербурге построят электродепо "Ладожское". Оно станет объектом кольцевой линии метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Ведомство подвело итоги конкурса на выбор проектировщика электродепо. Победителем стало ЗАО "Институт "Трансэкопроект".

Подрядчик должен установить границы территории, на которой построят и разместят будущий объект. Его площадь составит 29,5 га, а протяженность — 0,8 км.

Документация должна быть готова не позднее 22 ноября 2024 года. На работы выделили 32 млн рублей.

В 2023 году на развитие транспортной системы направят 269,9 млрд рублей.

Фото: КРТИ