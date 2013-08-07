Проект бюджета Петербурга на ближайшие годы передали в ЗакС

Дефицит в 2023 году составит 112,9 млрд.

Председатель комитета финансов Светлана Енилина передала депутатам ЗакСа флешку с проектом бюджета Петербурга на 2023 и плановый 2024-2025 годы. С 2016 года документ передается в электронном виде. В этом году "вес" бюджета вырос на 13 Гб и составил 103 Гб.

В 2023 году доходы города должны составить 1 трлн 57 млн рублей, а расходы — 1 млрд 169 млн рублей. В 2023 году показатели вырастут до 1 трлн 143 млн и 1 трн 179 млн соответственно.

Основным источником дохода в ближайшие годы станут налоги на доходы физических лиц. Расходы сформированы на основе 18 государственных программ. 269,9 млрд рублей направят на развитие транспортной системы (это 23,1%), 237,4 млрд рублей (20,3%) — на развитие образования, 161,7 млрд рублей (13,8%) на развитие здравоохранения. На сферу ЖКХ выделяет 73,9 млрд рублей (6,3%).

Первое чтение бюджета в ЗакСе состоится 26 октября.

Фото: Piter.tv