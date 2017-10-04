Подруга лас-вегасского стрелка прилетела с Филиппин

Опубликовано видео из аэропорта Лос-Анджелеса о прибытие в США с Филиппин подруги стрелка из Лас-Вегаса.

На музыкальном фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе вечером в воскресенье по местному времени (в понедельник рано утром по московскому времени) произошла стрельба. Огонь по зрителям концерта открыли из окна расположенного рядом отеля. Огонь вел 64-летний американец Стивен Пэддок. По последним данным, погибло 59 человек. Различные ранения получили более чем 500 посетителей. Инцидент уже стал самым крупным по числу жертв из всех случаев стрельбы в США.

Piter.TV опубликовал видео из номера отеля из которого предположительно вел огонь по людям Стивен Пэддок. Сегодня появилось видео из аэропорта Лос-Анджелеса, куда из Филиппин прилетела подруга стрелка. В аэропорту ее встретили агенты ФБР. 62-летняя Мэрилу Дэнли отправилась в сентябре в долгосрочное путешествие на Филиппины. Женщина отвергает свою причастность к массовому расстрелу людей. Но СМИ стало известно, что незадолго до кровавых событий Пэддок переслал на Филиппины 100 тысяч долларов, и у правоохранителей США к женщине появились новые вопросы. Им предстоит выяснить, знала ли подруга о планах своего сожителя и по крайней мере выяснить мотивы жуткого преступления.

Видео: Twitter/NBCNews

Фото: Twitter