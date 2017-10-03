Лас-Вегас: Опубликовано видео из номера, откуда стрелок вел огонь по людям

В Twitter появилось видео, которое снято предположительно в номере отеля, откуда 64-летний Стивен Пэддок вел огонь.

На музыкальном фестивале кантри музыки в Лас-Вегасе вечером в воскресенье по местному времени (в понедельник рано утром по московскому времени) произошла стрельба. Огонь по зрителям концерта открыли из окна расположенного рядом отеля. Огонь вел 64-летний американец Стивен Пэддок. По последним данным, погибло 59 человек. Различные ранения получили более чем 500 посетителей. Инцидент уже стал самым крупным по числу жертв из всех случаев стрельбы в США.

Вечером, 3 октября, в Twitter появилось видео, в котором предположительно проживал Стивен Пэддок и откуда он вел огонь по людям. На опубликованных кадрах видна часть окна и дверь, которые опечатаны лентой. Видна и часть обстановки - яркий ковер с разбросанным по нему мусором, сервированный белой скатертью стол. На подоконнике стоит оружие с оптическим прицелом.

Кем и при каких обстоятельствах снято данное видео не сообщается.

Видео и фото: Twitter/ABC News