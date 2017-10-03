Стрельба в Лас-Вегасе, последние новости: полиция выясняет мотивы стрелка

Вечером в воскресенье, 1 октября, пожилой американец Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по посетителям фестиваля кантри-музыки. По последним данным, 59 человек погибло, число пострадавших превысило 500 человек.

На музыкальном фестивале в Лас-Вегасе вечером в воскресенье по местному времени (в понедельник рано утром по московскому времени) произошла стрельба. Огонь по нескольким десяткам тысяч посетителей концерта открыли из окна расположенного рядом отеля. Огонь вел 64-летний американец Стивен Пэддок. По последним данным, погибло 59 человек. Различные ранения более чем у 500 посетителей. Инцидент уже стал самым крупным по числу жертв случаем стрельбы в США.



МОТИВЫ СТРЕЛКА ИЗ ЛАС-ВЕГАСА



Полиция гадает над причиной ужасного поступка 64-летнего американца. Шериф города Джозеф Ломбардо отметил на пресс-конференции, что рабочей верисии пока нет.

Накануне Piter.tv сообщал, что ИГ (запрещенная в России террористическая организация) взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе. Однако ни полиция, ни федералы пока не готовы подтвердить эту версию. В ФБР заявили, что не обнаружили связей стрелка с террористами.

При обыске в доме Пэддока в городе Мескит нашли 18 единиц огнестрельного оружия, взрывчатку и боеприпасы. Еще 16 видов оружия были у него при себе в гостиничном отеле в Вегасе.

Подозреваемый ранее не привлекался к уголовной ответственности. Родные Пэддока признались, что для них поступок мужчины стал неожиданностью.



РЕАКЦИЯ ГОРОДА И СТРАНЫ НА ТРАГЕДИЮ



Администрация округа Кларк запустила сбор средств на помощь погибшим и пострадавшим в результате стрельбы в Лас-Вегасе. Организаторы краудфандинговой кампании заявили, что все собранные средства пойдут на предоставление помощи и финансовую поддержку пострадавшим и семья погибших.

На вечер вторника по московскому времени благотворительной кампании на сервисе GoFundMe собрала уже более 3,2 миллионов долларов.

Занимающаяся игорным бизнесом компания Station Casinos предложила бесплатные номера в отелях родным пострадавших и погибших при трагедии в Лас-Вегасе.

Соболезнования президенту США Дональду Трампу и всем гражданам выразили многие мировые лидеры, в том числе британская королева Елизавета II, президент России Владимир Путин. Мэрию Тель-Авива подсветили цветами американского флага.

Вице-президент американской телекомпании CBS Хэйли Гефтман-Голд написала у себя в Facebook, что не сочувствует жертвам стрельбы. По ее мнению, "фанаты музыки кантри — это чаще всего республиканцы с оружием". Позже стало известно, что Гефтман-Голд уволили с телеканала.

Видео: Instagram / randy_kindred_girl, jaybling