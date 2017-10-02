Стрельба в Лас-Вегасе, последние новости: погибло более 50 человек

В воскресенье вечером, 1 октября (утро 2 октября по московскому времени), на кантри-фестивале в Лас-Вегасе мужчина открыл огонь по толпе. Число погибших достигло 50 человек.

ОБНОВЛЕННОЕ ЧИСЛО ПОГИБШИХ



К утру понедельника в США стало известно приблизительное число погибших. В результате атаки на участников фестиваля кантри Route 91 Harvest возле казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе. По последним данным. Погибло более 50 человек. Еще более 200 получили ранения различной тяжести. Ранее была информация о двадцати погибших и 100 раненных.

Как рассказывают очевидцы местным СМИ, помощь пострадавшим оказывали врачи, а помогали им посетителя фестиваля. Многие на своих машинах отвозили раненных в больницы.

Огонь по собравшимся на концерте начался в 22.30 по местному времени (08.30 по московскому). Некоторые из посетителей признаются, что сначала звуки стрельбы приняли за салют. Пули летели в зрителей прямо во время выступления. Когда стало понятно, что произошло музыку выключили. Музыканты в сепшке ушли со сцены. Затем в толпе зрителей началась паника.

Люди прятались за любым укрытием. Ухудшало ситуацию то, что спецслужбы не сразу смогли определить, откуда ведется огонь. Сообщается даже, что один из свидетелей от испуга попытался угнать полицейскую машину, но его остановили.



СТРЕЛОК ИЗ ЛАС-ВЕГАСА



Вскоре удалось выяснить, что стрельбу ведут из окна гостиничного комплекса Mandalay Bay, расположенного в одноименном казино. Стрелок был в номере на 32 этаже. По предварительной версии полиции, преступник был один.

Уже названо имя стрелка — 62-летний Стивен Пэддок. Его убил спецназ, когда ворвался в номер. В его номере нашли огнестрельное оружие. Пока не известно, что побудило пенсионера на такой поступок. Данных о связях мужчины с какими-то радикальными организациями тоже нет.

Сейчас полиция ищет женщину по имени Мэрилу Дэнли, которая остановилась в отеле вместе с подозреваемым. Также очевидцы рассказали, что за 45 минут до концерта к ним подошла неизвестная женщина и сказала, что они "все умрут здесь". Не известно, связана ли эта женщина со стрелком.

Видео: Instagram / randy_kindred_girl, jaybling