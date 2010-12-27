В США подросток случайно застрелил брата-близнеца

Во время игры мальчик нашел ружье и выстрелил в брата.

Жительницу американского города Сан-Бернардино в Калифорнии арестовали после того, как ее 12-летний сын по неосторожности застрелил брата-близнеца. Об этом сообщило местное издание San Bernardino County Sun.

Инцидент произошел в тот момент, когда дети были дома одни. Во время игры мальчик схватил в руки ружье и случайно выстрелил в брата. Пострадавшего увезли в больницу, однако ребенка не удалось спасти.

После случившегося правоохранители задержали 45-летнюю мать детей Габриэлу Китон. Ее обвиняют в оставлении сыновей в опасности. Отец мальчиков был госпитализирован ранее по причине, не имеющей отношения к делу. Ему удалось избежать задержания.

Ранее мы писали, что в США педофил изнасиловал 13-летнюю девочку и дважды выстрелил ей в голову.

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