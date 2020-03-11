Подросток из Колпино, случайно застреливший друга, хочет прийти на похороны

Школьник признался, что совершил выстрел из отцовского ружья по неосторожности.

Сын судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции, 14-летний подросток из Колпино, который по неосторожности застрелил лучшего друга, собирается прийти к нему на похороны. Об этом заявил адвокат обвиняемого Артем Баконин во время разговора с "Петербургским дневником".

Защитник отметил, что обвиняемый – "мальчик из очень интеллигентной и правильной семьи, с правильным воспитанием". Он признает, что совершил выстрел случайно, во время баловства с отцовским оружием. По словам Баконина, общее горе сплотило семьи, они все делают вместе, и вместе организовывают похороны.

В настоящий момент подозреваемый находится под домашним арестом. Сейчас его семья договаривается со службой исполнения наказаний о возможности посетить похороны.

Трагедия произошла вечером 7 марта. В парадной дома на улице Ижорского Батальона обнаружили тело школьника с простреленной головой. В полицию позвонил отец одного из подростков, который находился в одной квартире с друзьями. Подозреваемого задержали на следующий день в Пушкине.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По словам адвоката, официальное обвинение подростку пока не предъявлено.

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Фото: Piter.TV