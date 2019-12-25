Пьяный петербуржец устроил пальбу с балкона из карабина

Мужчина произвел в воздух около 10 выстрелов.

Во вторник, 10 марта, в Петербурге задержали 37-летнего безработного мужчину, который стрелял с балкона на 12 этаже. Об этом стало известно Piter.TV.

В дежурную службу "112" обратилась соседка задержанного. Она заявила, что кто-то стреляет с общего балкона дома №23/2 на Морской набережной. При осмотре места происшествия стражи порядка обнаружили 5 гильз калибра 9,5х39.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в своей квартире в этом же доме, только в корпусе 1, был задержан мужчина. Оказалось, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел на балкон общего пользования на 12 этаже, где из хулиганских побуждений произвел в воздух около 10 выстрелов.

В квартире нашли и изъяли карабин "Вепрь 1В" и 23 патрона к 336. По факту случившегося был составлен административный протокол и возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Расследование продолжается.

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Фото: pixabay.com