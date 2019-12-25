В Колпино два пьяных друга открыли стрельбу

Проводится расследование.

В Колпино во вторник, 11 февраля, во время киянки в гаражах началась стрельба. Об этом сообщает Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл в гаражном кооперативе на Финляндской улице. Как оказалось, 53-летний петербуржец в состоянии алкогольного опьянения ударил ножом своего 47-летнего собутыльника. Пострадавший решил отрастить обидчику и выстрелил в него. В итоге два "друга" прибыли в больницу. Врачи диагностировали у одного из пострадавших колотое ранение, а у другого повреждение глаза в ходе выстрела. У второго из глазницы извлекли резиновую пулю. Его состояние оценивается как тяжёлое.

Проводится расследование.

Ранее мы сообщали о том, что на КАД в районе Колтушского шоссе образовалась двухкилометровая пробка.

Фото:pixabay