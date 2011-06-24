Подразделения российских ВДВ вытеснили нацбатальоны из пригорода Киева

На видео можно разглядеть танки Т-64БВ и Т-72Б. Российским военным удалось захватить гранатометы немецкого производства Panzerfaust 3 и украинские противотанковые ракетные комплексы "Стугна".

Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России вытеснили с окраин Киева бойцов украинских националистических батальонов. Об этом сказано в видео Минобороны РФ.

Отступая, украинские националисты оставили танки, бронетранспортеры, много стрелкового оружия, а также противотанковых средств и боеприпасов. На видео можно разглядеть танки Т-64БВ и Т-72Б. Российским военным удалось захватить гранатометы немецкого производства Panzerfaust 3 и украинские противотанковые ракетные комплексы "Стугна". На кадрах присутствует большое количество стрелкового оружия: пистолеты-пулеметы МР-38/40, использовавшиеся в годы Второй мировой войны.

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Видео: Telegram/РИА Новости