Зеленский назвал Израиль правильным местом для переговоров с Россией

Украинская сторона сообщила о намерении премьер-министра страны Нафтали Беннета стать посредником в организации переговоров.

Переговоры с Россией возможно организовать в Иерусалиме. Об этом в видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его мнению, Израиль может стать посредником в организации процесса. Он предположил, что Иерусалим – это "правильное место для того, чтобы найти мир". Украинская сторона сообщила о намерении премьер-министра страны Нафтали Беннета стать посредником в организации переговоров.

Напомним, что газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщала об обращении президента Украины к премьеру Израиля с просьбой стать посредником в переговорах с Владимиром Путиным. В пресс-службе Кремля подчеркнули, что Беннет в телефонном разговоре предложил российскому лидеру посредничество в целях приостановки военных действий.

Ранее мы сообщили, что Белый дом готовит новый пакет санкций против России.

Видео: Telegram / Zelenskiy / Official