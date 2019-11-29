Подразделение ИГ* взяло ответственность за столкновение вертолетов в Мали

Боевики взяли на себя вину в гибели 13 французов.

Террористическая организация ИГИЛ, запрещенная в России, взяла ответственность за столкновение вертолетов в Мали. Об этом сообщило Associated Press, но доказательств словам террористов в агентстве не увидели. Представитель штаба ВС Франции Фредерик Барби отказался комментировать заявление.

Напомним, что авиакатастрофа произошла вечером 25 ноября, погибли 13 военных. В ходе боевой операции столкнулись два вертолета, на которых находились французские солдаты. Ранее генерал армии заявлял, что вертолеты поддерживали сухопутные подразделения. Они преследовали боевиков.

Ранее Piter.tv писал о том, что Роспотребнадзор предупредил туристов об опасной лихорадке Ласса в Нигерии.

Видео: YouTube/VOA News, Arab News