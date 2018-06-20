Главные эпицентры в Бенине, Гвинее, Гане, Либерии, Мали, Сьерра-Леоне и Нигерии.

Роспотребнадзор предупредил туристов об опасной лихорадке Ласса в Нигерии. В ведомстве сообщили, что с августа 2018 года по 14 апреля в стране зафиксировано 2217 случаев.

По данным Центра по контролю заболеваний Нигерии, в период с начала августа 2018 года по 14 апреля 2019 года в 21 штате страны зарегистрированы 2217 случаев лихорадки Ласса, в том числе 540 случаев подтверждены лабораторно, из них 122 закончились летальным исходом. Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок Роспотребнадзор

Отмечается, что из всех зафиксированных случаев заражения 122 закончились летальным исходом. Лихорадка Ласса –острое геморрагическое заболевание. Разносчиками являются крысы. Вирус передается воздушно-капельным, контактным и половым путем.

Болезнь развивается стремительно. В случаях с летальным исходом смерть наступает в течение 14 дней. Главные эпицентры в Бенине, Гвинее, Гане, Либерии, Мали, Сьерра-Леоне и Нигерии.

Видео: Channels Television