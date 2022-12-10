Подпольщик рассказал о переброске техники ВСУ вблизи Николаева

Сергей Лебедев рассказал о фотографиях, снятых местными активистами на железной дороге.

Подпольщик рассказал о переброске техники Вооруженных сил Украины около города Николаева. Информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился координатор Сергей Лебедев, который сейчас находится в городе Донецке. Эксперт рассказал о работе активистов, которым удалось сфотографировать на железнодорожных путях вблизи вокзала составы с 122-миллиметровыми самоходными артиллерийскими установками (САУ) "Гвоздика", находящихся на вооружении противника. Очевидцы увидели как минимум 11 таких устройств. В кадре зафиксирована боевая машина пехоты (БМП-2), а также виден дым, который исходит от колонны едущих бронированных машин.

Моя агентура из города Николаева часто присылает данные о прохождении тяжелой военной техники прямо через центр города. <…> Также через железнодорожный вокзал Николаева проходят составы с военной техникой. Сергей Лебедев, координатор николаевского подполья

Эксперт пояснил, что все самоходки были сняты крупно,поэтому на них отчетливо видны желтые прямоугольники, которые являются отличительными знаками ВСУ. Предположительно, данный военный груз направляется на Донбасс из Одессы.

Пленный боец ВСУ сообщил о домогательствах со стороны иностранных наемников.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости