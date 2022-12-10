Александр Мерлен вспомнил об отношении иностранцев к украинским военнослужащим.

Пленный боец Вооруженных сил Украины сообщил журналистам о домогательствах со стороны иностранных наемников. Соответствующее признание разместили представители пресс-службы Минобороны РФ. Пойманный солдат объяснил, что на фронде присутствуют разные нации. В частности, он слышал американскую и польскую речь. Также он рассказал о чернокожих мужчинах, которые плохо общались с украинцами и были недоброжелательно настроены. Он отметил и применение грубой физической силы.

Даже были конфликты, когда они предлагали вступать в сексуальные отношения. Если же им отказывали, обещали применить грубую силу: "Либо ты сегодня ночуешь со мной, либо утром можешь не проснуться". Александр Мерлен, военнопленный из ВСУ

Напомним, что утром 10 декабря российское военное ведомство опубликовало в социальных сетях кадры оказания медицинской помощи бойцам ВСУ, сдавшимся в плен в зоне проведения специальной операции России. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) отрезали группу местных боевиков от основных Вооруженных сил, а также открыли поверхностный огонь. Эти действия заставили противников сдаться в плен, сложить оружие.

Расчет РСЗО "Град" уничтожил опорный пункт украинских войск на Запорожском направлении.

Фото и видео: Минобороны России