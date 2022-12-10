Расчет РСЗО "Град" уничтожил опорный пункт украинских войск на Запорожском направлении

Российский расчет реактивных систем залпового огня "Град" уничтожил опорный пункт украинских Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказад командир боевого расчета БМ-21. Спикер пояснил, что получил задачу по ликвидации объектов противника. От командования была получена задача за темное время суток подготовить две единицы специальной техники, а когда наводка состоялась, то уже через несколько минут от руководства поступила задача по еще одной миссии. Все заявленные цели были уничтожены боеприпасами РСЗО.
Поступили цели. Расчеты все выполняли скоординировано и точно. Выдвинулись на позицию, выбрали точку. Отработали по этим позициям. Опорные пункты пехоты противника были уничтожены…
военный на СВО
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Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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