Специалист показал кадры разрушений после ударов по военным объектам ВСУ в городе.

Российские военнослужащие в результате недавнего удара возмездия уничтожили в городе Николаеве место дислокации украинских военных и иностранных наемников. Соответствующее заявление сделал в интервью с журналистами "РИА Новостей" местный координатор подполья Сергей Лебедев. Специалист добавил, что дополнительно удалось поразить места производства украинских военных катеров. Он передал прессе короткие видеоролики с места разбора завалов. Кадры показали, что в результате ударов здание оказалось сильно разрушено, а средняя часть двух верхних этажей пятиэтажного строения полностью обрушилась. В доме практически не осталось стекол, сформировалась воронка.

В Николаеве было поражено несколько целей. Одна из них — это гостиница "Ингул", в которой базировались нацисты вместе со своими иностранными инструкторами. Сергей Лебедев, координатор подполья

Напомним, что гостиница "Ингул" расположена на Адмиралтейской улице. Она находится в нескольких десятках метров от крупнейшего военного Николаевского судостроительного завода, на котором во времена СССР создавались ракетные крейсеры, эсминцы, большие противолодочные и сторожевые корабли, подводные лодки. Сергей Лебедев пояснил СМИ, что после удара все подъезды к предприятию были долго перекрыты за несколько кварталов. Туда пропускались исключительно экстренные и правоохранительные ведомства.

Ракетный удар уничтожил 20 высших офицеров в Николаеве, заявил подпольщик.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости