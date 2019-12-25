Генеральный директор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов назвал экспедицию опасной и крайне ответственной.

Подписан первый в истории контракт на выход туриста в открытый космос. Его заключили два человека с Ракетно-космической корпорацией "Энергия" и американской компанией Space Adventures. Об этом сообщает сайт РКК.

Короткая экспедиция состоится в 2023 году. Туристы смогут добраться с российского "Союз МС" до российской части МКС. Один из двух сможет выйти в открытый космос в компании профессиональных космонавтов.

Генеральный директор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов назвал экспедицию опасной и крайне ответственной, так как подготовить человека к полёту в космос довольно трудно, но возможно.

Ранее Китай запустил последний спутник для создания навигационной системы.

Фото: Pr Scr Vimeo / Bronzit