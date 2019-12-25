Подозреваемого в изнасиловании на Планерной улице арестовали

Мужчина не признал в суде вину.

Приморский районный суд Петербурга до ноября заключил под стражу горожанина Сергея Ледяева. Как объяснили в объединенной пресс-службе городских судов, мужчина подозревается в изнасиловании.

Следствие полагает, что 3 сентября петербуржец решил удовлетворить свои половые потребности с бывшей женой Оба они находились в квартире на Планерной улице. Мужчина закрыл дверь квартиры, лишая женщину возможности добровольно покинуть жилище, сыпал угрозами и в конце концов изнасиловал экс-супругу против ее воли. Мужчину задержали в тот же день, ему предъявили обвинение. Ледяев не признал вину, а также возражал против ареста.

Ранее мы рассказывали, как цыгане похитили петербурженку и принудили отдать им документы на квартиру.

Фото: Piter.TV