На Планерной петербурженку изнасиловал её бывший муж

Он также насильно удерживал ее в квартире.

Накануне в полицию Петербурга обратился мужчина, который рассказал, что в квартире дома по Планерной улице, 41к2 бывший муж дочери удерживает её там насильно. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В указанной квартире сотрудники полиции по подозрению в совершении изнасилования своей бывшей жены задержали мужчину.

Подозреваемый направлен в ИВС, возбуждено уголовное дело.

Накануне также бригадир изнасиловал уборщицу в БЦ на Ленинском проспекте.

Фото: Piter.TV