Бригадир изнасиловал уборщицу в БЦ на Ленинском проспекте

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне в полицию обратилась 20-летняя гражданка Узбекистана, которая работает уборщицей в клининговой компании. Она рассказала, что 2 сентября её изнасиловали в БЦ "Ленинский 160". Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Своим обидчиком девушка назвала 39-летнего гражданина Таджикистана, бригадира уборщиц этой же клининговой компании.

В результате мужчина был задержан на месте происшествия. В отношении подозреваемого составлен административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Выборге под суд пойдет рецидивист за изнасилование 24-летней давности.

Фото: pixabay