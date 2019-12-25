В Выборге под суд пойдет рецидивист за изнасилование девочки 24-летней давности

Пьяный мужчина познакомился со школьницей в молодежном клубе.

Полиция Выборга поймала 51-летнего мужчину, которого обвиняют в изнасиловании 15-летней девочки 24-летней давности. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, все произошло 3 августа 1996 года в квартире одного из домов на Нежинской улице. Пьяный мужчина познакомился со своей несовершеннолетней жертвой в молодежном клубе. Он заманил ее в квартиру, где изнасиловал.

После надругательства над школьницей стражи порядка завели уголовное дело. Задержанным оказался неоднократно судимый мужчина. Он полностью признал свою вину. Дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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