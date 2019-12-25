Цыгане похитили петербурженку и принудили отдать им документы на квартиру

Двух участников преступной группировки уже задержали.

В Петербурге задержаны два участника цыганской преступной группировки, которая в мае похитила петербурженку. Как стало известно Piter.TV, жертвой злоумышленников стала 58-летняя женщина.

Банда решила заполучить право собственности на квартиру на проспекте Народного Ополчения, стоимостью не менее миллиона рублей. Злоумышленники проникли в квартиру и похитили хозяйку, применив к ней опасное для жизни насилие и словесные угрозы. Женщину привезли в неизвестное помещение и закрыли на замок снаружи, внутри пострадавшая просидела не менее 4 суток. Затем похитители перевезли петербурженку в дом на Ленинском проспекте, где вынудили передать им документы на квартиру и заключили договор купли-продажи. При этом женщине пришлось написать фиктивную расписку о том, что она якобы получила деньги за проданную квартиру.

По подозрению в совершении преступления задержали 58-летнего украинца и 34-летнего организатора ОПГ, оказавшегося местным жителем. Возбуждено уголовное дело. Мужчин заключили под стражу, остальные участников цыганской группировки ищут.\

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Фото: Piter.TV