Подозреваемого в попытке убийства предпринимателя во Фрязине задержали

Мужчине предъявили обвинения.

Российские правоохранительные органы задержали подозреваемого, пытавшегося убить предпринимателя из Ростовской области. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы регионального управления Следственного комитета. В надзорном ведомстве уточнили, что фигурант уголовного дела собирался взорвать самодельное устройство (СВУ) в автомобиле бизнесмена, когда транспортное средство пересекало железнодорожный переезд во Фрязине.

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по подозрению в покушении на убийство предпринимателя, совершенном общеопасным способом, и незаконном обороте взрывчатых веществ задержан житель города Фрязино. пресс-служба СК РФ по Ростовской области

Фото и видео: СК РФ по Ростовской области