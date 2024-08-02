  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:10
147
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Подозреваемого в попытке убийства предпринимателя во Фрязине задержали

0 0

Мужчине предъявили обвинения.

Российские правоохранительные органы задержали подозреваемого, пытавшегося убить предпринимателя из Ростовской области. Соответствующими данными  с журналистами поделились представители пресс-службы регионального управления Следственного комитета. В надзорном ведомстве уточнили, что фигурант уголовного дела собирался взорвать самодельное устройство (СВУ) в автомобиле бизнесмена, когда транспортное средство пересекало железнодорожный переезд во Фрязине.

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по подозрению в покушении на убийство предпринимателя, совершенном общеопасным способом, и незаконном обороте взрывчатых веществ задержан житель города Фрязино.

пресс-служба СК РФ по Ростовской области

Появились подробности подрыва автомобиля ДПС у Савеловского вокзала.

Фото и видео: СК РФ по Ростовской области

Теги: покушение на убийство, ростовская область, следственный комитет, фрязино
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии