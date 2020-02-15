Подозреваемый в вооружённом ограблении женщины в парке города задержан полицией Подмосковья

В МВД раскрыли криминальный эпизод в парке Видного.

На территории Московской области сотрудники уголовного розыска российских правоохранительных органов по Ленинскому городскому округу в течение нескольких часов задержали ранее неоднократно судимого за совершение тяжких преступлений 38-летнего местного жителя, который подозревается в разбойном нападении на пострадавшую в городе Видное. В полиции считают, что ранним утром в одном из парков мужчина напал на 40-летнюю женщину, которая направлялась на железнодорожную станцию через лесной массив.

Схватив гражданку сзади и закрыв ей рот рукой, налётчик несколько раз ударил её по голове предметом, похожим на пистолет. В дальнейшем злоумышленник выхватил из рук жертвы сумку, в которой находились документы, мобильный телефон и личные вещи, после чего скрылся. пресс-служба МВД РФ

Местные оперативники обнаружили и изъяли похищенное подозреваемым имущество, а также забрали у нарушителя общественного спокойствия травматический пистолет. В отношении фигуранта расследования ведется уголовное дело по статье 162 УК РФ. По решению Видновского городского суда мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа