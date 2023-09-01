В Кабардино-Балкарии полицейские пресекли производство стирального порошка под видом известного бренда

Ирина Волк рассказала о пресечении незаконной деятельности в регионе.

Участковыми уполномоченными правоохранительными органами по городу Нальчику обнаружен подпольный цех по производству и фасовке стирального порошка под маркой известного бренда. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Чиновница заметила, что 37-летний директор компании организовал бизнес по торговле чистящими средствами в оптовых размерах. Он арендовал помещение, на которой изготавливалась и хранилась контрафактная продукция. По предварительным сведениям, ущерб от незаконной деятельности для правообладателя превысил сумму в 368 тысяч рублей.

Полицейские изъяли 230 пачек моющего средства весом по девять и шесть килограммов, а также 15 рулонов полимерных упаковок с логотипом известного производителя бытовой химии. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

В отношении руководителя фирмы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 180 УК РФ. Фигурант расследования сейчас находится под подпиской о невыезде.

Правоохранители опубликовали видео похищения мощевика в Кировске.

Фото и видео: МВД Медиа