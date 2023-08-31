  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:10
121
katyauglyova Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Правоохранители опубликовали видео похищения мощевика в Кировске

0 0

МВД России публикует видео обнаружения мощевика, похищенного из храма в городе Кировске

Днем в среду, 30 августа, частица мощей святителя Николая Чудотворца была похищена из храма Усекновения главы Иоанна Предтечи в городе Кировске Ленинградской области. Правоохранители предоставили видеозапись инцидента. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленница вошла в храм, завернула мощевик в светлую ткань и вынесла его. 

Правоохранители задержали женщину в Петербурге на Полюстровском проспекте. Там же находилась и святыня, которая в ближайшее время будет возвращена в храм.

Ранее сообщалось, что из храма в Ленобласти украли частицу мощей Николая Чудотворца.

Видео: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: кража, ленобласть, святыня
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии