Подозреваемый в убийстве отца Легойды признался в содеянном

СК РФ показал допрос мужчины, ударившего ножом пенсионера.

Подозреваемый на допросе признался в убийстве Романа Легойды. Фигурант уголовного дела отметил, что угрожал пенсионеру ножом и требовал от того денежные средства. Он напал на жертву ради 100 тысяч рублей. Ранее стало известно, что правоохранительные органы по Московской области задержали 25-летнего мужчину, который считается виновным в гибели человека.

Я подошел к нему, чтобы он подвез меня до другого магазина. Он меня подвез, я его остановил на половине дороги и показал нож. Я ничего не делал. Я сказал ему, давай деньги. Мы начали бороться, он пытался вырвать у меня нож. И все. Я его убил. подозреваемый на допросе

Напомним, что ведется уголовное дело об убийстве пожилого человека в Ленинском городском округе Подмосковья. Погибший был отцом председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ при Московском патриархате Владимира Легойды.

Причины пожара в кинотеатре "Слава" обозначили в СК.

Фото и видео: Следственный комитет