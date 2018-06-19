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Подозреваемый в убийстве отца Легойды признался в содеянном

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СК РФ показал допрос мужчины, ударившего ножом пенсионера.

Подозреваемый на допросе признался в убийстве Романа Легойды. Фигурант уголовного дела отметил, что угрожал пенсионеру ножом и требовал от того денежные средства. Он напал на жертву ради 100 тысяч рублей. Ранее стало известно, что правоохранительные органы по Московской области задержали 25-летнего мужчину, который считается виновным в гибели человека. 

Я подошел к нему, чтобы он подвез меня до другого магазина. Он меня подвез, я его остановил на половине дороги и показал нож. Я ничего не делал. Я сказал ему, давай деньги. Мы начали бороться, он пытался вырвать у меня нож. И все. Я его убил.

подозреваемый на допросе

Напомним, что ведется уголовное дело об убийстве пожилого человека в Ленинском городском округе Подмосковья. Погибший был отцом председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ при Московском патриархате Владимира Легойды.

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Фото и видео: Следственный комитет

Теги: ограбление, подмосковье, роман лейгода, следственный комитет, убийство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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