Причины пожара в кинотеатре "Слава" обозначили в СК

Торговый центр, расположенный на Бухарестской улице, 47, загорелся ночью 16 сентября.

Следственный комитет (СК) РФ отреагировал на обращение депутата Михаила Романова, в котором он попросил следователей и генпрокурора Игоря Краснова исследовать версию о поджоге здания с целью освобождения земельного участка для последующей застройки.

Согласно результатам проведенной экспертизы, бывший кинотеатр загорелся из-за технического дефекта в проводке. Помимо этого, проводится дополнительная проверка в СК, в рамках которой будут оценены действия сотрудника ресторана, отвечающего за пожарную безопасность. Напомним, что огонь вспыхнул именно в заведении общепита.

Торговый центр, расположенный в бывшем кинотеатре "Слава" на Бухарестской улице, 47, вспыхнул ночью 16 сентября. Пожар уничтожил половину здания общей площадью 2 тыс. кв.м. Тушение пожара заняло более пяти часов.

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