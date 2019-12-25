Подозреваемые в стрельбе по ребенку задержаны в Кингисеппе

Сотрудники угрозыска подозревают двоих жителей Кингисеппа в причастности к уголовному делу двухмесячной давности.

Сотрудники правоохранительных органов и следователи Кингисеппа выясняют причастность двоих местных жителей к инциденту, произошедшему на детской площадке города в начале апреля. Уголовное дело было возбуждено по факту травмирования 10-летнего мальчика, госпитализированного с огнестрельным ранением: из его шеи была извлечена мелкокалиберная пуля.

По подозрению в причастности к данному преступлению были задержаны двое мужчин, жителей Кингисеппа: 67-летний отец и 45-летний сын. 28 мая при обыске по месту их жительства было обнаружено огнестрельное оружие, подходящее по данным баллистической экспертизы. Пистолет ТТ и 11 патронов к нему были признаны технически пригодными для стрельбы. Оба мужчины задержаны на двое суток, на время дополнительных соледственных действий - вплоть до избрания меры пресечения. Вменяемые им действия объединены в одно уголовное производство по факту хулиганства с применением оружия и покушения на убийство.

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Фото: Warbook