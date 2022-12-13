Подоляк: Украина проведет демилитаризацию России, взяв под контроль все ее ракеты

Советник главы Украины считает, что следовало провести такую работ у еще в 90-ых годах XX века.

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в эфире местного телеканала "24 канал" о том, что киевский режим проведет демилитаризацию России, пересчитав и взяв под контроль все ее ракеты. Политик заметил, что в 90-е годы XX века страны сочли, что Москве нужно оставить ее ядерное вооружение в бесконтрольном формате, как и большое количество ракет большого радиуса действия. По мнению иностранного аналитика, у Кремля вообще не должно было остаться права на содержание армии. Михаил Подоляк уверен в том, что Запад должен был поступить с Россией по завершению Второй мировой войны так, как "было сделано с рядом стран". Речь идет об ограничениях в Вооруженных силах и четкой фиксации числа ракет определенной дальности полета. Эксперт счел, что не следовало говорить о таких соглашениях как СНВ-2, СНВ-3 и аналогичных договоренностях.

Мы сегодня проводим ту работу, которую должны были сделать вместе с партнерами по демилитаризации России, которая не была сделана в 90-е годы...Мне кажется, что вся природа российского экспансионизма и шовинизма – это невыполненное домашнее задание в 90-х... Михаил Подоляк, советник главы Украины

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Фото и видео: YouTube / 24 Канал