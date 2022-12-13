В Киеве хотят обменять экс-главу завода "Мотор Сич" на тысячу пленных

Михаил Подоляк считает, что Вячеслав Богуслаев заслужил от Киева "максимально жесткий" судебный приговор.

Украинские власти хотят обменять бывшего президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на тысячу украинских военнопленных. Соответствующее заявление в эфире местного "24 канала" сделал главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Если мы сможем субъекта Богуслаева обменять на тысячу наших ребят, то, конечно, будем идти на любые обменные процессы. Таких "махровых" коллаборантов можем использовать, если нужно будет забрать своих ребят в большом количестве. Михаил Подоляк, советник главы Украины

Иностранный чиновник заметил, что Вячеслав Богуслаев должен получить "максимально жесткий уголовный приговор" от киевского режима. В четверг адвокат подозреваемого Руслан Волынец подтвердил СМИ информацию о том, что его подзащитный написал письмо в офис украинского президента Владимира Зеленского с просьбой включить его в обменные списки по состоянию здоровья. Однако на данное предложение юристы пока что не получили ответа. Фигурант расследования был задержан в октябре 2022 года. Вместе с ним пойман начальник департамента внешнеэкономической деятельности предприятия "Мотор Сич". Власти обвинили их в коллаборационизме и "пособничестве государству-агрессору".

В офисе Зеленского призвали Китай дистанцироваться от России.

Фото и видео: YouTube / 24 Канал