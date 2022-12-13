В офисе Зеленского призвали Китай дистанцироваться от России

Михаил Подоляк считает, что Китаю придется сделать выбор по позиции в украинском кризисе.

Советник руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в эфире местного телеканала о том, что Китаю придется дистанцироваться от России для того, чтобы оставаться экономически и политически сильным игроком на геополитической арене. По мнению представителя киевского режима, Пекин в течение года не мог определиться со своей позицией по отношению к украинскому кризису, однако теперь стране предстоит сделать выбор.

Или он работает в рамках, определенных международным правом, и тогда замещает Россию в полном смысле этого слова, или Китай продолжает стоять в стороне и тогда он постепенно будет терять свое влияние, в том числе и экономическое. Михаил Подоляк, советник главы Украины

Украинский чиновник добавил, что для украинской стороны важно, чтобы Китай не помогал РФ в экономическом плане, а также не принимал участие в развитии российского военно-промышленного комплексе, не становился рупором Москвы в качестве "информационного или дипломатического агента".

В офисе Зеленского усомнились в оценке Пентагона о поставках оружия Украине.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Рада