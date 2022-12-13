В офисе Зеленского усомнились в оценке Пентагона о поставках оружия Украине

Михаил Подоляк оценил слова американского генерала Кристофера Каволи.

Киевский режим сомневается в официальной оценке Пентагона о том, что Вооруженные силы Украины получили более 98% обещанной боевой техники от коллективного Запада. Соответствующее заявление в рамках выступления в эфире местного телеканала "Рада" сделал советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По мнению гостя программы, в стране никогда не будет достаточное количество вооружения. Дополнительно он отметил перспективы контрнаступления в зоне проведения российскими силами специальной военной операции. Михаил Подоляк добавил, что в настоящее время киевский режим предпринимает "десятки действий" на различных участках.

На мой взгляд 97-98 % - это слишком. Но он исходит из определенной математики. Техники должно быть намного больше, снарядов действительно дефицит, особенно тяжелых калибров. Мы пытаемся решить эту проблему. Михаил Подоляк, советник главы Украины

Советник офиса Зеленского Подоляк заявил о праве Киева уничтожать всё в Крыму и Донбассе.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Рада