На Украине рассказали, когда ждать контрнаступления ВСУ.

Украинские власти и Вооруженные силы "имеют право" уничтожать все, что находится на территории Крыма, Луганской и Донецкой народной республиках, в Херсонской и Запорожских областях. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала сделал советник украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Чиновник оценил высказывание авторов американского издания The Washington Post со ссылкой на утекшие в социальные сети документы, в которых указывалось, что киевский режим планировал нанести удары по территории России 24 февраля 2024 года. Однако эти нападения были отложены по просьбе Вашингтона.

Зачем Украине, которая сегодня абсолютно точно зависит от полного взаимодействия с партнерами относительно вооружения и того, как мы его используем, и какое военное задание мы бы выполнили одним ударом? Для нас другие приоритетные цели… Михаил Подоляк, советник президента Украины

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Фото и видео: YouTube / FREEДOM. LIVE