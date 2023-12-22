Житель Пикалёво утонул во время рыбалки

По словам сына, отец нередко злоупотреблял алкоголем. Тело отправлено на экспертизу.

В Ленобласти полицейские выясняют обстоятельства гибели 60-летнего жителя города Пикалёво, который не вернулся домой после рыбалки. Об этом стало известно Piter.tv.

Тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти нашли в озере Пчёлино Бокситогорского района. Он пропал около трёх недель назад, когда отправился один на рыбалку.

Сын мужчины самостоятельно 2 мая поехал на поиски и обнаружил труп отца в озере рядом с берегом. Предварительная причина смерти – утопление в воде. По словам сына, отец нередко злоупотреблял алкоголем. Тело отправлено на экспертизу.

Ранее в Мурино пенсионерка наткнулась на общем балконе на труп под окровавленной простынёй.

Фото: unsplash