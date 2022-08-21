Подоляк: Украина не имеет отношения к гибели Дугиной

Украина не имеет отношения к гибели дочери российского филосова Александра Дугина Дарьи. Об этом заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк в эфире телеканала "1+1".
По его словам, Украина не является криминальным и террористическим государством. Он считает, что к этому якобы могут быть причастны различные политические группировки в России.
Отметим, что в некоторых российских СМИ появилась информация о причастности киевского режима к гибели Дарьи Дугиной.
Ранее мы сообщали, что дочь философа Дугина погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье.
Видео: YouTube / Вікна-новини
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