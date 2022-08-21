Подоляк: Украина не имеет отношения к гибели Дугиной

Он считает, что к этому якобы могут быть причастны различные политические группировки в России.

Украина не имеет отношения к гибели дочери российского филосова Александра Дугина Дарьи. Об этом заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк в эфире телеканала "1+1".

По его словам, Украина не является криминальным и террористическим государством. Он считает, что к этому якобы могут быть причастны различные политические группировки в России.

Отметим, что в некоторых российских СМИ появилась информация о причастности киевского режима к гибели Дарьи Дугиной.

Ранее мы сообщали, что дочь философа Дугина погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье.

Видео: YouTube / Вікна-новини