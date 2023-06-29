Подо Львовом хотят установить памятник чебуреку вместо снесенного монумента "Родина-мать"

Олег Радик выступил с инициативой к местным властям.

Советник начальника Львовской областной военной администрации Олег Радик в личном аккаунте в социальных сетях предложил региональным властям на месте снесенного монумента "Родина-мать", установленного ранее в поселке Брюховичи подо Львовом, установить памятник, посвященный чебуреку.

Есть идея и есть спонсоры. Вместо памятника <...> будет в Брюховичах памятник чебуреку... Олег Радик, советник начальника Львовской областной военной администрации

Напомним, что переименование географических объектов и борьбу с советскими и российскими памятниками украинские власти начали на территории страны еще в 2015 году после принятия Верховной Радой закона о декоммунизации. К началу прошлого года чиновники успели демонтировать более 2,5 тысяч монументов, а также изменили названия более чем 900 населенных пунктов и около 50 тысяч улиц.

Снос Ленинградского гидролизного завода планируется в Петербурге.

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