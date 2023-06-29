  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:28
159
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Подо Львовом хотят установить памятник чебуреку вместо снесенного монумента "Родина-мать"

0 0

Олег Радик выступил с инициативой к местным властям.

Советник начальника Львовской областной военной администрации Олег Радик в личном аккаунте в социальных сетях предложил региональным властям на месте снесенного монумента "Родина-мать", установленного ранее в поселке Брюховичи подо Львовом, установить памятник, посвященный чебуреку.

Есть идея и есть спонсоры. Вместо памятника <...> будет в Брюховичах памятник чебуреку...

Олег Радик, советник начальника Львовской областной военной администрации

Напомним, что переименование географических объектов и борьбу с советскими и российскими памятниками украинские власти начали на территории страны еще в 2015 году после принятия Верховной Радой закона о декоммунизации. К началу прошлого года чиновники успели демонтировать более 2,5 тысяч монументов, а также изменили названия более чем 900 населенных пунктов и около 50 тысяч улиц. 

Снос Ленинградского гидролизного завода планируется в Петербурге.

Фото и видео: Telegram / На видео видно

Теги: декоммунизация, демонтаж памятника, львов, олег радик, родина-мать, снос памятник
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии