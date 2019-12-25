Подмосковные кафе смогут требовать у посетителей тест на COVID-19

Текст потребуется для тех, кто хочет устроить корпоратив или вечеринку.

Подмосковные кафе, бары и рестораны смогут требовать у посетителей тест на COVID-19. Об этом говорится на официальном сайте правительства Московской области. Речь идет о периоде новогодних и рождественских праздников. В это время посещать заведения общепита с целью корпоратива или вечеринки можно будет только тем людям, которые имеют на руках тесты о прохождении теста на коронавирус. Ограничения вводятся с 31 декабря по 10 января.

Организации, оказывающие услуги общественного питания, услуги проведения зрелищно-развлекательных мероприятий, вправе допускать в здания, строения, сооружения (помещения в них), в которых оказываются указанные услуги, только при наличии отрицательного результата лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции документ регионального правительства

Чиновники напомнили, что текст на коронавирус должен быть сделан не ранее, чем за три календарных дня до визита в заведение. До 20 декабря общепит Московской области не будет проводить развлекательные мероприятия в ночное время (с 23 часов вечера до 6 часов утра).

Власти Петербурга могут смягчить коронавирусные ограничения на новогодние праздники.

Фото: Piter.tv