Власти Петербурга могут смягчить коронавирусные ограничения на новогодние праздники

Власти ориентируются на 3 показателя.

Показателями, на которые ориентируются власти Петербурга, принимая решения об ужесточении или смягчении коронавирусных ограничений, являются количество госпитализаций и заболеваний в день, запас свободных коек. Об этом "Фонтанке" рассказал замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

На данный момент в Петербурге свободны 6% коек. Количество заболеваний и госпитализаций в течение недели значительно не растет.

Можно сделать вывод, что у нас возникает некоторое плато. Александра Ситова

Ситов отметил, что до вступления поставновления в силу остается 2 недели, в это время власти будут принимать решение в зависимости от скорости падения кривой заболеваний и госпитализаций. Замглавы комитета заявил, что надежда есть и дольно большая.

Власти Петербурга планируют разрешить кафе открывать зимние террасы.

Фото: Piter.tv