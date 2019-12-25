Власти Петербурга могут смягчить коронавирусные ограничения на новогодние праздники

Показателями, на которые ориентируются власти Петербурга, принимая решения об ужесточении или смягчении коронавирусных ограничений, являются количество госпитализаций и заболеваний в день, запас свободных коек. Об этом "Фонтанке" рассказал замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.
На данный момент в Петербурге свободны 6% коек. Количество заболеваний и госпитализаций в течение недели значительно не растет.
Можно сделать вывод, что у нас возникает некоторое плато.
Александра Ситова
Ситов отметил, что до вступления поставновления в силу остается 2 недели, в это время власти будут принимать решение в зависимости от скорости падения кривой заболеваний и госпитализаций. Замглавы комитета заявил, что надежда есть и дольно большая.
Власти Петербурга планируют разрешить кафе открывать зимние террасы.
Фото: Piter.tv
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